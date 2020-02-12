Отказывал в проезде ветерану АТО с инвалидностью: в Днипре водителя маршрутки отстранили от работы

12 февраля, 2020, 17:36

В Днипре водителя маршрутки №136, который отказывал бойцу без ноги в льготном проезде, отстранили от работы

Об этом Радио Свобода сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днипра Михаил Тонконогий.

По его словам, сейчас на автотранспортном предприятии продолжается служебная проверка.

"Полностью не установлена суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него вступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начале, а только кульминацию конфликта", - сказал руководитель профсоюза.

Как отметил Тонконогий, с водителями маршруток Днипра проведут очередную профилактическую беседу по перевозке пассажиров-участников боевых действий.

Накануне участники боевых действий на Донбассе провели в Днипре акцию с требованиями увольнения водителя с работы.

8 февраля на фейсбуке появилось видео конфликта в одной из маршруток Днипра: по данным пользователей, водитель отказывал бойцу с инвалидностью в льготном проезде по удостоверению УБД, пассажирка за него вступилась.