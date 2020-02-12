Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов
12 февраля, 2020, 18:17
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.
Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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