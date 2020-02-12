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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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