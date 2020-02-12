Нарушили закон ради любви: украинец с полькой хотели быть вместе в Валентинов День

12 февраля, 2020, 14:13

Молодую пару, которая вне пункта пропуска незаконно пересекла границу из Польши в Украину, задержали пограничники отдела "Шегини"

Об этом сообщает пограничная служба Украины.

"20-летний харьковчанин, работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, молодой предложил незаконно преодолеть границу ", - говорится в сообщении.