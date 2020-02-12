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Espreso.tvОбществоНарушили закон ради любви: украинец с полькой хотели быть вместе в Валентинов День

Нарушили закон ради любви: украинец с полькой хотели быть вместе в Валентинов День


фото: Держприкордонслужба
Молодую пару, которая вне пункта пропуска незаконно пересекла границу из Польши в Украину, задержали пограничники отдела "Шегини"

Об этом сообщает пограничная служба Украины.

"20-летний харьковчанин, работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, молодой предложил незаконно преодолеть границу ", - говорится в сообщении.

Несколько дней пара тщательно планировала свой маршрут, чем привлекла внимание пограничников оперативных подразделений, и проинформировали коллег о возможном правонарушении.

Теперь иностранку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии. А ее совершеннолетнего спутника ждет ответственность. Обстоятельства правонарушения устанавливаются.

 

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