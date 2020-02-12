НАБУ завершило расследование против экс-нардепа Колесникова о незаконной компенсации

12 февраля, 2020, 20:30

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом Дмитрием Колесниковым более 758 тысяч гривен компенсации за жилье

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

Сообщается, что Колесников в период с 2014 по 2018 год, будучи народным депутатом незаконно получал компенсацию на аренду номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что у него нет своего жилья. Однако следствие установило, что экс-нардеп имел свое жилье в Киеве и сознательно скрыл этот факт.

"12 февраля 2020 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о завершении досудебного расследования по подозрению в получении незаконной компенсации из государственного бюджета на оплату жилья. Материалы дела предоставлены для ознакомления стороне защиты. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) ", - сообщили в НАБУ.