На Харьковщине собака загрызла 4-летнего мальчика
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
"Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка", - говорится в сообщении.
Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.
По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
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