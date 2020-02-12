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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине собака загрызла 4-летнего мальчика

На Харьковщине собака загрызла 4-летнего мальчика


фото: Нацполіція
В Харьковской области ротвейлер напал на ребенка, 4-летний мальчик умер от повреждений

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка", - говорится в сообщении.

Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

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