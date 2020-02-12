Минфин разместил гособлигации на 9,2 млрд грн

12 февраля, 2020, 11:11

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 11 февраля привлекло в госбюджет 9,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Известно, что инвесторам предложили номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированы в долларах США бумаги выполнения обязательств по которым состоится через 1,2 года (14 месяцев).

По итогам аукциона было привлечено 9,2 млрд грн (трехмесячные ОВГЗ - 489 млн грн; однолетние ОВГЗ - 1,1 млрд грн; двухлетние ОВГЗ - 456 млн грн; четырехлетние ОВГЗ - 2,2 млрд грн, номинированные в долларах США - 4, 95 млрд грн или $ 202 млн).

Согласно данным Минфина, средневзвешенная доходность трехмесячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, однолетних - 9,53%, двухлетних - 10%, четырехлетних - 9,99%, а номинированных в долларах США - 3,39%.