Минфин разместил гособлигации на 9,2 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Известно, что инвесторам предложили номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированы в долларах США бумаги выполнения обязательств по которым состоится через 1,2 года (14 месяцев).
По итогам аукциона было привлечено 9,2 млрд грн (трехмесячные ОВГЗ - 489 млн грн; однолетние ОВГЗ - 1,1 млрд грн; двухлетние ОВГЗ - 456 млн грн; четырехлетние ОВГЗ - 2,2 млрд грн, номинированные в долларах США - 4, 95 млрд грн или $ 202 млн).
Согласно данным Минфина, средневзвешенная доходность трехмесячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, однолетних - 9,53%, двухлетних - 10%, четырехлетних - 9,99%, а номинированных в долларах США - 3,39%.
- Напомним, 22 января Министерство финансов Украины объявило о размещении 10-летних еврооблигаций на € 1,25 млрд . Спрос превысил предложение более чем в пять раз (€ 7 млрд против € 1250000000). Это позволило Минфину снизить ставку с ожидаемых 5% до 4,375%, что является рекордом для украинских гособлигаций.
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