Лайнер, которому из-за опасений коронавируса отказали порты 4 стран, высадит пассажиров в Камбодже, - перевозчик

12 февраля, 2020, 18:34

MS Westerdam прибудет в порт города Сиануквиль, Камбоджа, в четверг утром, 13 февраля

Об этом говорится в заявлении компании-оператора Holland America Line.

"Получены все разрешения, и мы благодарны камбоджийским властям за их поддержку", - заявили в компании.

По данным владельцев судна, среди более чем 2200 пассажиров и членов экипажа на борту не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции Covid-19.