Лайнер, которому из-за опасений коронавируса отказали порты 4 стран, высадит пассажиров в Камбодже, - перевозчик
Об этом говорится в заявлении компании-оператора Holland America Line.
"Получены все разрешения, и мы благодарны камбоджийским властям за их поддержку", - заявили в компании.
По данным владельцев судна, среди более чем 2200 пассажиров и членов экипажа на борту не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции Covid-19.
"MS Westerdam прибудет в порт города Сиануквиль, Камбоджа, в четверг утром, 13 февраля. В течение следующих нескольких дней всех пассажиров высадят на берег и доставят чартерными рейсами в Пномпень, откуда они продолжат путь домой", - говорится в сообщении.
Holland America Line оплатит дорогу домой и полностью возместит стоимость круиза.
Отметим, что Таиланд, Филиппины, Тайвань и Япония отказали круизном судну MS Westerdam в заходе в свои порты из-за эпидемии коронавируса. Судно заходило в порт Гонконга, где сейчас зарегистрированы 50 случаев заражения и один летальный случай.
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