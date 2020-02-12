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Espreso.tvОбществоКрупнейший банк Сингапура эвакуировал 300 работников из-за случая коронавируса

Крупнейший банк Сингапура эвакуировал 300 работников из-за случая коронавируса

С самого банка Сингапура DBS эвакуировали около 300 человек из-за обнаружения у одного из работников коронавируса COVID-19

Все они работали вместе на 43-м этаже, сообщает ВВС .

"В качестве меры пресечения все работники с пострадавшего этажа покинули помещение и работать из дома", - говорится в сообщении.

Эвакуированным раздали пакеты с термометрами, масками и дезинфицирующими средствами для рук. Банк также открыл телефонные линии медпомощи.

DBS отмечает, что «в это трудное время банк будет предоставлять больному работнику и его семье любую поддержку и рекомендации».

Сейчас проводится отслеживание контактов зараженного, чтобы определить, кто попал в группу риска. Лифты и туалеты в здании тщательно очищают и дезинфицируют.

Еще на прошлой неделе Сингапур повысил уровень опасности от коронавируса до оранжевого.

Как следствие, все компании и общественные места начали проверять своих работников и посетителей на предмет температуры.

В настоящее время в Сингапуре подтверждено 47 случаев заражения вирусом, что является самым высоким показателей за пределами Китая.

Напомним, по состоянию на 12 февраля общее число умерших вследствие заражения новым коронавируса в материковом Китае уже достигла 1113 человек. За пределами Китая зафиксировано два летальных исхода от вируса. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653 тыс. человек.

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