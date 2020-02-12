Кремль прокомментировал назначение Ермака и посоветовал обсуждать вопросы границы с боевиками "ЛДНР"
По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, тема контроля над границей Украины должна обсуждать с боевиками "Л / ДНР", сообщает ТАСС .
"Тему контроля за рубежом Киев должен обсуждать с республиками Донбасса, они вряд ли согласятся менять суть минских соглашений", - сказал Песков.
Спикер добавил, что оценить влияние нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на урегулирование на Донбассе можно будет за "его конкретными делами".
"Можно будет судить по конкретным делам и конкретными решениями", - сказал представитель Кремля.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что выборы в Донбассе невозможно, пока там есть иностранные вооруженные формирования и неподконтрольная Киеву граница.
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