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Espreso.tvОбществоКремль прокомментировал назначение Ермака и посоветовал обсуждать вопросы границы с боевиками "ЛДНР"

Кремль прокомментировал назначение Ермака и посоветовал обсуждать вопросы границы с боевиками "ЛДНР"


фото: kremlin
В Кремле прокомментировал назначение Андрея Ермака главой Офиса президента Украины и вопрос возвращения Украине контроля над границей

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, тема контроля над границей Украины должна обсуждать с боевиками "Л / ДНР", сообщает ТАСС .

"Тему контроля за рубежом Киев должен обсуждать с республиками Донбасса, они вряд ли согласятся менять суть минских соглашений", - сказал Песков.

Спикер добавил, что оценить влияние нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на урегулирование на Донбассе можно будет за "его конкретными делами".

"Можно будет судить по конкретным делам и конкретными решениями", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что выборы в Донбассе невозможно, пока там есть иностранные вооруженные формирования и неподконтрольная Киеву граница.

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