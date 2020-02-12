Коронавирус: в Лондоне зафиксирован первый случай заражения
12 февраля, 2020, 22:17
В Британии подтвердили девятый случай заражения новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Как сообщается, заражение коронавируса COVID-19 подтвердили у женщины, которая прилетела в Лондон из Китая. Больную госпитализировали в больницу Сент-Томас, где есть специальное инфекционное отделение.
По данным Sky News это первый случай заражения в Лондоне.
Кроме того, в больнице Arrowe Park на карантине находятся 83 человека, у которых подозревали заражения коронавирусом. Результаты теста на коронавирус у пациентов оказались отрицательными и теперь они смогут покинуть больницу.
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