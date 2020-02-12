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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Лондоне зафиксирован первый случай заражения

Коронавирус: в Лондоне зафиксирован первый случай заражения

В Британии подтвердили девятый случай заражения новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, заражение коронавируса COVID-19 подтвердили у женщины, которая прилетела в Лондон из Китая. Больную госпитализировали в больницу Сент-Томас, где есть специальное инфекционное отделение.

По данным Sky News это первый случай заражения в Лондоне.

Кроме того, в больнице Arrowe Park на карантине находятся 83 человека, у которых подозревали заражения коронавирусом. Результаты теста на коронавирус у пациентов оказались отрицательными и теперь они смогут покинуть больницу.

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