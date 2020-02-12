Коронавирус: SkyUp полетит в Ухань для эвакуации украинцев, ждут команду от Минздрава
12 февраля, 2020, 15:12
Украинский авиаперевозчик SkyUp осуществит специальный рейс в китайский город Ухань, провинция Хубэй, для эвакуации украинцев
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра, сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Как только самолет вылетит - Минздрав совместно со SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", - отметили в компании.
Также в SkyUp объяснили, что самолет будет один и он совершит остановку в городе Алматы. Точную продолжительность этого полета сообщить не могут.
- По состоянию на 00:00 12 февраля власти провинции Хубэй в Китае сообщили о 1638 новых случаях коронавируса, 94 случаях смерти и 417 случаях выздоровления.
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