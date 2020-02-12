Каждую покупку Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft за последние 10 лет проверят

12 февраля, 2020, 15:33

Федеральная торговая комиссия США приняла решение о расширении антимонопольного расследования против Apple, Amazon.com, Alphabet, Facebook и Microsoft

Об этом сообщает WSJ.

По информации издания, американский регулятор заинтересовался покупкой технологическими гигантами маленьких компаний, на которые им не нужно было официальное разрешение, и выяснить, не помешали ли они конкуренции своими действиями.

В частности, комиссия обязала Apple, Amazon.com, Alphabet, Facebook и Microsoft предоставить всю информацию и документы, касающиеся объема, структуры и цели их поглощений в период с 2010 по 2019 годы. FTC намерена проверить, не покупают ли крупные технологические компании своих потенциальных конкурентов, которые слишком малы, чтобы требовать юридической проверки со стороны федеральной власти. Кроме определения того, не вредят ли крупные технологические фирмы конкуренции, регулятор также хочет знать, как дальше работают купленные ими небольшие компании после слияния.

Действия FTC свидетельствуют об озабоченности тем, что некоторые американские технологические компании стали настолько большими и влиятельными, что начали разными способами подавлять конкуренцию и наносить ущерб потребителям.