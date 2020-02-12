ГБР допросило Парубия из-за его запроса о праве Клюева, Шария и Кузьмина баллотироваться в Раду

12 февраля, 2020, 18:57

Государственное бюро расследований допросило народного депутата от "Европейской Солидарности" Андрея Парубия в деле о препятствовании избирательному праву

Об этом Парубий сообщил в Facebook.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (ст. 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года. В чем же видится мое "препятствование"? Оказывается в том, что я как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить находились ли одиозный соратник Януковича Клюев (эксглава Администрации президента времён Виктора Януковича Андрей Клюев - ред.), А также Кузьмин (эксзаместитель генпрокурора при Януковиче Ренат Кузьмин - ред.) И Шарий (пророссийский пропагандист Анатолий Шарий - ред.) в Украине в течение последних 5 лет. и, соответственно, - имеют ли они право участвовать в выборах", - написал Парубий .

Нардеп отметил, что ЦИК отменила регистрацию указанных лиц кандидатами в нардепы после его запроса.

"Напомню, что Центральная избирательная комиссия их зарегистрировала кандидатами в народные депутаты и только после моего запроса было установлено, что они не имеют правовых оснований баллотироваться, а затем ЦИК сняла их с регистрации. Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться", - добавил Парубий.