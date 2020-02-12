Футболисты сборной Украины получили обновленные лица в популярной видеоигре
12 февраля, 2020, 20:38
Игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Жуниор Мораес получили обновленные лица в популярном футбольном симуляторе PES 2020
Об этом сообщает официальный twitter видеоигры.
В футбольном симуляторе PES 2020 представлены два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Однако не все игроки команд обладают реалистичными лицами в видеоигре.
Нападающий сборной Украины и "горняков" Жуниор Мораес и его партнер по национальной команде, вингер киевлян Виктор Цыганков получили обновленные, более реалистичные виртуальные прототипы.
Fancy a sneak-peek at even MORE new Data Pack 4.0 player faces?- eFootball PES (@officialpes) February 11, 2020
This little preview has you covered!
# eFootballPES2020 pic.twitter.com/f0LS0FerSH
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