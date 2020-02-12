Футболисты сборной Украины получили обновленные лица в популярной видеоигре

12 февраля, 2020, 20:38

Игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Жуниор Мораес получили обновленные лица в популярном футбольном симуляторе PES 2020

Об этом сообщает официальный twitter видеоигры.

В футбольном симуляторе PES 2020 представлены два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Однако не все игроки команд обладают реалистичными лицами в видеоигре.

Нападающий сборной Украины и "горняков" Жуниор Мораес и его партнер по национальной команде, вингер киевлян Виктор Цыганков получили обновленные, более реалистичные виртуальные прототипы.