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Espreso.tvСпортФутболисты сборной Украины получили обновленные лица в популярной видеоигре

Футболисты сборной Украины получили обновленные лица в популярной видеоигре


фото: ffu.ua
Игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Жуниор Мораес получили обновленные лица в популярном футбольном симуляторе PES 2020

Об этом сообщает официальный twitter видеоигры.

В футбольном симуляторе PES 2020 представлены два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Однако не все игроки команд обладают реалистичными лицами в видеоигре.

Нападающий сборной Украины и "горняков" Жуниор Мораес и его партнер по национальной команде, вингер киевлян Виктор Цыганков получили обновленные, более реалистичные виртуальные прототипы.

 

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