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Espreso.tvОбществоФонд госимущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации

Фонд госимущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации


фото: 24tv
Фонд государственного имущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации. Там можно найти все объекты малой и большой приватизации, подробную информацию о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Мы убеждены, что качественный сервис от Фонда госимущества - одна из предпосылок успешной и прозрачной приватизации и привлечения инвестиций в страну. Поэтому делаем все, чтобы повысить доверие среди предпринимателей к нашему ведомства. Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступной и простой в использовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией", - говорится в сообщении.

 

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