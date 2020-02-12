Фонд госимущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации
12 февраля, 2020, 15:55
Фонд государственного имущества запустил в тестовом режиме новый сайт приватизации. Там можно найти все объекты малой и большой приватизации, подробную информацию о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"Мы убеждены, что качественный сервис от Фонда госимущества - одна из предпосылок успешной и прозрачной приватизации и привлечения инвестиций в страну. Поэтому делаем все, чтобы повысить доверие среди предпринимателей к нашему ведомства. Мы работаем над тем, чтобы веб-страница была максимально доступной и простой в использовании для всех потенциальных инвесторов, и будем в дальнейшем ее развивать и постоянно наполнять информацией", - говорится в сообщении.
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