Февральская платежка за тепло будет самой меньшей за всю зиму, - Гончарук

12 февраля, 2020, 16:53

Платежка на оплату отопления в феврале будет для украинцев ниже, чем за декабрь и январь

Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Алексей Гончарук.

"В феврале платежка будет существенно ниже, чем в декабре. Мы сейчас видим, что цены на газ после января продолжают снижаться. Мы обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. В декабре платежка была минимальной, в январе по сравнению с декабрем она немного возрастет, а в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал Гончарук.

"Наша задача, чтобы по итогам всей зимы, по итогам всего сезона платежка была максимально низкой для населения. Насколько это вообще возможно... В любом случае, по итогам этой зимы украинец заплатит существенно меньше, чем прошлой зимой", - добавил премьер.