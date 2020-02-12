Facebook заявил о разоблачении сети аккаунтов из РФ, направленных против Украины и соседних стран
Об этом сообщает компания Facebook .
"Сегодня мы удалили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетные записи Instagram за нарушение нашей политики в отношении вмешательства иностранных или государственных органов. Эта деятельность зародилась в России и сосредоточена прежде всего на Украине и соседних странах", - говорится в сообщении компании .
Facebook приостановил работу двух других групп аккаунтов, не связанных с российской операцией. Одна была связана с ранее идентифицированной иранской сетью, которая нацелена на Соединенные Штаты, а другая - на пиар-компанию во Вьетнаме.
"Хотя люди, которые стоят за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами", - сообщили в компании.
Также Facebook отмечает, что будет совершенствовать систему по распознаванию дезинформации. Это означает, что он будет развивать новые технологии, нанимать больше людей и теснее сотрудничать с правоохранительными органами, экспертами по безопасности и другими компаниями.
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