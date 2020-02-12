Европарламент принял резолюцию в защиту кошек и собак от нелегальной продажи
Об этом сообщает Укринформ.
"Для защиты благополучия животных на уровне владельцев домашних любимцев, а также в системе здравоохранения, депутаты Европарламента призвали к созданию плана действий на уровне ЕС, чтобы прекратить нелегальную продажу таких животных", - заявили в законодательном органе Евросоюза.
Соответствующую незаконодательную резолюцию поддержали 607 депутатов ЕП, трое были против и 19 воздержались.
Европарламентарии призвали к созданию в ЕС системы обязательной регистрации кошек и собак; ужесточению санкций за насилие и ненадлежащее обращение с домашними животными; а также поощрению людей к принятию в дом, а не покупке животных.
В Европарламенте заявили, что по имеющимся оценкам, ежемесячно в ЕС продается 46 тыс. собак. Большинство из них не имеют надлежащей регистрации.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-