Европарламент принял резолюцию в защиту кошек и собак от нелегальной продажи

12 февраля, 2020, 19:57

Европарламент решил бороться с нелегальной продажей домашних кошек и собак путем создания общеевропейской системы защиты

Об этом сообщает Укринформ.

"Для защиты благополучия животных на уровне владельцев домашних любимцев, а также в системе здравоохранения, депутаты Европарламента призвали к созданию плана действий на уровне ЕС, чтобы прекратить нелегальную продажу таких животных", - заявили в законодательном органе Евросоюза.

Соответствующую незаконодательную резолюцию поддержали 607 депутатов ЕП, трое были против и 19 воздержались.

Европарламентарии призвали к созданию в ЕС системы обязательной регистрации кошек и собак; ужесточению санкций за насилие и ненадлежащее обращение с домашними животными; а также поощрению людей к принятию в дом, а не покупке животных.

В Европарламенте заявили, что по имеющимся оценкам, ежемесячно в ЕС продается 46 тыс. собак. Большинство из них не имеют надлежащей регистрации.