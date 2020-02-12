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Espreso.tvСпортЭто низко и подло: Украинский тяжеловес отреагировал на скандал со своим переходом в профи

Это низко и подло: Украинский тяжеловес отреагировал на скандал со своим переходом в профи


фото: facebook
Виктор Выхрист возмущен позицией Федерации бокса Украины, которая дисквалифицировала его тренера после перехода боксера в профессионалы

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам Выхриста, он решил перейти в профессионалы перед Олимпиадой-2020, поскольку не имел гарантий, что будет первым номером сборной Украины и поедет на лицензионный турнир где будут разыграны путевки в Токио.

"Если бы я знал, что я первый номер, и на 100% буду ехать на лицензионный турнир, то о каком переходе в профессионалы могла идти речь? Ведь я более 10 лет посвятил любительскому боксу. Все, что они говорят - это на уши не натянешь . Мне просто обидно, что я с ними провел 10 лет и они сейчас так говорят обо мне и мой поступок ", - сказал Выхрист.

По его словам, дисквалифицировав его тренера Александра Ляхова, Федерация бокса Украины поступила низко и подло.

"Тренер в шоке. Это у них такой метод мне насолить или что это? Я не знаю зачем они поступают так низко и подло. Представьте, это жизнь моего тренера, он за это зарабатывает зарплату, тренирует ребят и поверьте, что у него достойные ребята, которые очень достойно представлять нашу страну на турнирах в Европе и мире. То, что они делают - я никак не могу это охарактеризовать. Но мы будем бороться за тренера и все у нас получится ", - заверил Выхрист.

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