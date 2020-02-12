Это дно: Усик опроверг информацию о травме и посоветовал не смотреть телевизор
12 февраля, 2020, 08:21
Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о своей травме и посоветовал фанатам не смотреть телевизор
Об этом Усик заявил на своем канале в Instagram .
По словам Усика, перенос его поединка против британца Дерека Чисоры с марта на май не связан с травмой.
"Я увидел фотографию, где было сказано, что бой отменен или перенесен из-за моей травмы. Все слава Богу, никаких травм нет, все хорошо. Я только восстанавливаюсь, это обычная реабилитация. Если бы мы этого не сделали, то в дальнейшем была бы проблема. Мы стараемся ее утилизировать. Продолжаю тренировки. Напоследок хочу пожелать не смотреть телевизор. Телевизор - это дно ", - сказал Усик.
- Напомним, 10 февраля сопромоутер Александра Усика заявил, что бой против Дерека Чисоры перенесли на май из-за травмы украинского боксера .
- 11 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой с британцем Дереком Чисорой было перенесено из-за проблем в украинца с локтем.
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