Это дно: Усик опроверг информацию о травме и посоветовал не смотреть телевизор

12 февраля, 2020, 08:21

Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о своей травме и посоветовал фанатам не смотреть телевизор

Об этом Усик заявил на своем канале в Instagram .

По словам Усика, перенос его поединка против британца Дерека Чисоры с марта на май не связан с травмой.

"Я увидел фотографию, где было сказано, что бой отменен или перенесен из-за моей травмы. Все слава Богу, никаких травм нет, все хорошо. Я только восстанавливаюсь, это обычная реабилитация. Если бы мы этого не сделали, то в дальнейшем была бы проблема. Мы стараемся ее утилизировать. Продолжаю тренировки. Напоследок хочу пожелать не смотреть телевизор. Телевизор - это дно ", - сказал Усик.