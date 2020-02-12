 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭто дно: Усик опроверг информацию о травме и посоветовал не смотреть телевизор

Это дно: Усик опроверг информацию о травме и посоветовал не смотреть телевизор


фото: BoxingScene
Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о своей травме и посоветовал фанатам не смотреть телевизор

Об этом Усик заявил на своем канале в Instagram .

По словам Усика, перенос его поединка против британца Дерека Чисоры с марта на май не связан с травмой.

"Я увидел фотографию, где было сказано, что бой отменен или перенесен из-за моей травмы. Все слава Богу, никаких травм нет, все хорошо. Я только восстанавливаюсь, это обычная реабилитация. Если бы мы этого не сделали, то в дальнейшем была бы проблема. Мы стараемся ее утилизировать. Продолжаю тренировки. Напоследок хочу пожелать не смотреть телевизор. Телевизор - это дно ", - сказал Усик.

  • Напомним, 10 февраля сопромоутер Александра Усика заявил, что бой против Дерека Чисоры перенесли на май из-за травмы украинского боксера .
  • 11 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой с британцем Дереком Чисорой было перенесено из-за проблем в украинца с локтем.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать