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Espreso.tvОбществоЕС не пересмотрит санкции против России до прогресса в Минских соглашениях, - еврокомиссар

ЕС не пересмотрит санкции против России до прогресса в Минских соглашениях, - еврокомиссар

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в выполнении Минских соглашений

Об этом он сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина" .

По словам Варгеи, решение о санкциях принимаются всеми государствами-членами. Он добавил, что все страны-члены ЕС согласны с данной санкционные политикой.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это - принципиальная линия, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - отметил еврокомиссар.

  • Еврокомиссар Оливер Варгеи считает, что подготовительную работу по дальнейшему пересмотру соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС можно завершить в этом году, чтобы в следующем году подписать все необходимые документы.
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