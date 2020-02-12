ЕС не пересмотрит санкции против России до прогресса в Минских соглашениях, - еврокомиссар
12 февраля, 2020, 21:49
Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в выполнении Минских соглашений
Об этом он сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина" .
По словам Варгеи, решение о санкциях принимаются всеми государствами-членами. Он добавил, что все страны-члены ЕС согласны с данной санкционные политикой.
"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это - принципиальная линия, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - отметил еврокомиссар.
- Еврокомиссар Оливер Варгеи считает, что подготовительную работу по дальнейшему пересмотру соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС можно завершить в этом году, чтобы в следующем году подписать все необходимые документы.
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