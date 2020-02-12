ЕС не пересмотрит санкции против России до прогресса в Минских соглашениях, - еврокомиссар

12 февраля, 2020, 21:49

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в выполнении Минских соглашений

Об этом он сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина" .

По словам Варгеи, решение о санкциях принимаются всеми государствами-членами. Он добавил, что все страны-члены ЕС согласны с данной санкционные политикой.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это - принципиальная линия, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - отметил еврокомиссар.