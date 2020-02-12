Ермак о реинтеграции Донбасса: готов к переговорам со всеми "адекватными" патриотами

12 февраля, 2020, 12:08

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал на брифинге о возможности проведения выборов на оккупированном Донбассе и о переговорах с украинскими патриотами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отвечая на питанння о возможности проведения местных выборов на оккупированном Донбассе уже 25 октября этого года при том, что Украина не контролирует границу, он отметил: "Во-первых, я всегда говорю, что это - наша мечта: было бы логично, если бы выборы были проведенные на всей территории Украины ".

"Но, безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты - в первую очередь в Париже", - заявил Ермак

Он отметил, что у власти есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины согласно украинским законам. "Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах. Компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров", - уточнил глава Офиса президента.

Он также заявил о готовности к переговорам с украинскими патриотами. "Но, вы знаете, мы много раз об этом говорили, я и еще могу добавить, что я готов говорить со всеми патриотическими, адекватными и разумными силами в нашей стране для того, чтобы все кто любят нашу Украину, все, кто желают ей добра . Я буду говорить со всеми ".

"Если надо будет 10-30 раз повторить, что такое" формула Штайнмайера ", я готов говорить со всеми. Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию", - добавил он.

Напомним, Ермак заявил, что прекращение войны в Донбассе остается одним из приоритетных направлений его работы.