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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" назвал самую проблемную позицию в сборной Украины

Экс-игрок "Шахтера" назвал самую проблемную позицию в сборной Украины


фото: Getty Images
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук считает, что позиция форварда является самой проблемной в сборной Украины

Об этом сообщает zbirna.com.

"Какая сейчас самая уязвимая позиция в составе сборной Украины? Наверное, позиция центрального нападающего. Все мы ждем и желаем скорейшего выздоровления Роману Яремчуку, который на данный момент является основным форвардом. В остальном пока все нормально. Команда у нас ровная, на каждое место у тренера есть равноценная замена", - сказал Вячеслав Шевчук.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.

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