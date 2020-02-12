Экс-игрок "Шахтера" назвал самую проблемную позицию в сборной Украины
12 февраля, 2020, 15:14
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук считает, что позиция форварда является самой проблемной в сборной Украины
Об этом сообщает zbirna.com.
"Какая сейчас самая уязвимая позиция в составе сборной Украины? Наверное, позиция центрального нападающего. Все мы ждем и желаем скорейшего выздоровления Роману Яремчуку, который на данный момент является основным форвардом. В остальном пока все нормально. Команда у нас ровная, на каждое место у тренера есть равноценная замена", - сказал Вячеслав Шевчук.
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.
- 7 февраля стало известно, что перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет товарищеские матчи против сборных Кипра, Северной Ирландии и Израиля.
- Андрей Шевченко обнародует заявку сборной Украины на Евро-2020 2 июня.
- 5 февраля форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии, Испании и Италии ради участия в Евро-2020.
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