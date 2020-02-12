 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом вузе Украины, - Коляда

Дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом вузе Украины, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом заведении высшего образования Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сейчас в правительстве разрабатывают программу, которая поможет привлечь детей и молодежь, живущих на оккупированной территории, и позволит получить именно украинское образование.

Программа предусматривает механизмы привлечения молодежи, в частности, стипендии на обучение в любом украинском вузе, обеспечение общежитиями студентов и абитуриентов, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах и механизм дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, в правительстве планируют развить процесс получения дистанционно школьного образования детьми, вынужденными проживать на временно оккупированной территории.

  • В комитете парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялась презентация стратегии реинтеграции ветеранов к мирной жизни.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать