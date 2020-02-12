Дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом вузе Украины, - Коляда

12 февраля, 2020, 19:12

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом заведении высшего образования Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сейчас в правительстве разрабатывают программу, которая поможет привлечь детей и молодежь, живущих на оккупированной территории, и позволит получить именно украинское образование.

Программа предусматривает механизмы привлечения молодежи, в частности, стипендии на обучение в любом украинском вузе, обеспечение общежитиями студентов и абитуриентов, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах и механизм дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, в правительстве планируют развить процесс получения дистанционно школьного образования детьми, вынужденными проживать на временно оккупированной территории.