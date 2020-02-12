Дерюгина заверила, что украинские гимнастки в восторге от выступления в Москве

12 февраля, 2020, 11:41

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что украинские гимнастки обрадовались возможности выступления на Гран-при Москвы

Об этом Дерюгина заявила в эфире UA: Первый .

По словам Ирины Дерюгиной, она рада, что приняла решение о выступлении сборной Украины по художественной гимнастике на Гран-при Москвы и считает, что правильно поступила.

"Я очень рада. Считаю, что я правильно поступила. Дети очень обрадовались за отличные условия для тренировок, которые есть в России. Четвёртом место Евы Мелещук также очень хорошо. Это система Гран-при, мы в ней 25 лет, я не хочу бойкотировать этот турнир ", - сказала Дерюгина.

Гран-при Москвы проходил с 7 по 9 февраля. Украинский не возымели на соревнованиях ни одной награды.