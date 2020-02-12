Денисова сказала, сколько украинских политзаключенных содержится в Крыму и России
12 февраля, 2020, 20:22
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на данный момент в оккупированном Крыму и на территории России незаконно удерживают в заключении 116 граждан Украины
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Сейчас уже 116 наших граждан незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список - также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину ", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-