Денисова сказала, сколько украинских политзаключенных содержится в Крыму и России

12 февраля, 2020, 20:22

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на данный момент в оккупированном Крыму и на территории России незаконно удерживают в заключении 116 граждан Украины

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сейчас уже 116 наших граждан незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список - также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину ", - говорится в сообщении.