Денисова проинспектировала КПВВ "Чонгар" и встретилась с женами крымских политзаключенных

12 февраля, 2020, 15:23

Омбудсмен Людмила Денисова провела мониторинг КПВВ "Чонгар", где проверила соблюдение прав граждан при пересечении административной границы с временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины

Об этом она сообщила в Facebook.

"Лично изучила как осуществляется пропускной режим на этом КПВВ. В частности, как организована работа на самом КПВВ, касающаяся проверки документов граждан, их личных вещей и транспортных средств", - написала Денисова.

КПВВ "Чонгар" оснащен по всем современным стандартам, а также полностью обеспечен беспрепятственный доступ граждан к зданиям пункта.