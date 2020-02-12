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Espreso.tvОбществоДенисова проинспектировала КПВВ "Чонгар" и встретилась с женами крымских политзаключенных

Денисова проинспектировала КПВВ "Чонгар" и встретилась с женами крымских политзаключенных


фото: facebook.com/denisovaombudsman
Омбудсмен Людмила Денисова провела мониторинг КПВВ "Чонгар", где проверила соблюдение прав граждан при пересечении административной границы с временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины

Об этом она сообщила в Facebook.

"Лично изучила как осуществляется пропускной режим на этом КПВВ. В частности, как организована работа на самом КПВВ, касающаяся проверки документов граждан, их личных вещей и транспортных средств", - написала Денисова.

КПВВ "Чонгар" оснащен по всем современным стандартам, а также полностью обеспечен беспрепятственный доступ граждан к зданиям пункта.

Во время проверки Денсиова встретилась с адвокатами и женами незаконно заключенных российскими оккупационными властями крымских татар.

"Они подробно рассказали о состоянии здоровья наших сограждан, а также попросили меня способствовать скорейшему освобождению их родных. Отметила, что продолжаю ежедневную борьбу за судьбу всех украинских политзаключенных и буду делать все от меня зависящее, чтобы как можно быстрее вернуть их на родину", - написала омбудсмен.

 

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