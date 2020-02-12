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Espreso.tvОбществоБил дубинкой, заставлял приседать: полицейскому из Винницкой области объявили подозрение в насилии в отношении задержанного. ВИДЕО

Бил дубинкой, заставлял приседать: полицейскому из Винницкой области объявили подозрение в насилии в отношении задержанного. ВИДЕО

Прокуратура Винницкой области совместно с ГБР сообщила о подозрении полицейскому по факту превышения служебных полномочий и насилия над человеком

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения.

Видео издевательства полицейского над человеком распространилось в социальных сетях Facebook и YouTube.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому по ч. 2 ст. 365 УК Украины меры пресечения - взятие под стражу.

 

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