Boeing в январе не получил ни одного заказа на самолеты - впервые с 1962 года
Об этом сообщает CNBC.
В то же время, главный конкурент компании - европейский концерн Airbus, в январе получил заказ на 274 самолетов.
Также сообщается, что за январь Boeing поставила всего 13 новых самолетов, в том числе шесть 787 Dreamliner, пару 777, два 767 и три 737NG. В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.
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Ранее сообщалось, что по итогам 2019 компания Boeing получила убыток на уровне $ 636 млн . Последний раз ущерб компания получала в 1997 году.
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Напомним, в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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