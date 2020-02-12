Boeing в январе не получил ни одного заказа на самолеты - впервые с 1962 года

12 февраля, 2020, 12:58

Американская компания по производству самолетов Boeing впервые с 1962 года не получила за месяц ни одного заказа

Об этом сообщает CNBC.

В то же время, главный конкурент компании - европейский концерн Airbus, в январе получил заказ на 274 самолетов.

Также сообщается, что за январь Boeing поставила всего 13 новых самолетов, в том числе шесть 787 Dreamliner, пару 777, два 767 и три 737NG. В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.