Авиакатастрофа в Иране: МАУ и аэропорт "Борисполь" заложат сквер памяти жертв рейса PS752

12 февраля, 2020, 13:56

Авиакомпания МАУ совместно с Международным аэропортом "Борисполь" заложат сквер памяти жертв авиакатастрофы в небе Ирана 17 февраля

Об этом сообщает Fly UIA .

"17 февраля проходит 40 суток с момента трагической гибели пассажиров и экипажа рейса PS752. В эту печальную дату авиакомпания МАУ совместно с Международным аэропортом" Борисполь "заложат сквер памяти жертв авиакатастрофы в небе Ирана. На месте будущего сквера с мемориалом будут установлены пам Мятный камень ", - говорится в сообщении.

На мероприятие приглашены семьи и близкие погибших украинцев, послы и представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана - стран также потеряли граждан, - а также сотрудники аэропорта "Борисполь", представителей государственных органов и общественных организаций Украины .

Монумент памяти будет построен несколько позже по результатам открытого конкурса среди современных скульпторов.

Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 в Международном аэропорту "Борисполь" между Терминалом D и VIP Терминалом.

Трансфер представителей СМИ в аэропорт "Борисполь" и обратно в Киев обеспечивается организаторами. Место сбора: станция метро "Харьковская" (автобус ждать спуска с эстакады в направлении Борисполя). Отправление автобуса в 11:00.