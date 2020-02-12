Авиакатастрофа в Иране: МАУ и аэропорт "Борисполь" заложат сквер памяти жертв рейса PS752
Об этом сообщает Fly UIA .
"17 февраля проходит 40 суток с момента трагической гибели пассажиров и экипажа рейса PS752. В эту печальную дату авиакомпания МАУ совместно с Международным аэропортом" Борисполь "заложат сквер памяти жертв авиакатастрофы в небе Ирана. На месте будущего сквера с мемориалом будут установлены пам Мятный камень ", - говорится в сообщении.
На мероприятие приглашены семьи и близкие погибших украинцев, послы и представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана - стран также потеряли граждан, - а также сотрудники аэропорта "Борисполь", представителей государственных органов и общественных организаций Украины .
Монумент памяти будет построен несколько позже по результатам открытого конкурса среди современных скульпторов.
Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 в Международном аэропорту "Борисполь" между Терминалом D и VIP Терминалом.
Трансфер представителей СМИ в аэропорт "Борисполь" и обратно в Киев обеспечивается организаторами. Место сбора: станция метро "Харьковская" (автобус ждать спуска с эстакады в направлении Борисполя). Отправление автобуса в 11:00.
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