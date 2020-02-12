Антикоррупционный суд обязал екснардепа Микитася носить электронный браслет до 14 апреля

12 февраля, 2020, 20:45

12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася еще на 2 месяца

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-президента "Укрбуда" подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.