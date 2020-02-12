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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд обязал екснардепа Микитася носить электронный браслет до 14 апреля

Антикоррупционный суд обязал екснардепа Микитася носить электронный браслет до 14 апреля

12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася еще на 2 месяца

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-президента "Укрбуда" подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии Украины.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.
 
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