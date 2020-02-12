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Espreso.tvСпорт20 тыс. грн для лидеров: в сеть попала зарплатная ведомость "Динамо"

20 тыс. грн для лидеров: в сеть попала зарплатная ведомость "Динамо"


фото: facebook.com/fcdynamoua
В сеть попала зарплатная ведомость "Динамо", которая гласит, что киевский клуб может оптимизировать налоги

Ведомость с зарплатами игроков "Динамо" обнародовала "Экономическая правда" .

Зарплатная ведомость "Динамо" за декабрь 2019 года свидетельствует, что футболисты киевского клуба получают небольшие зарплаты.

В частности, один из бывших лидеров клуба Денис Гармаш, который в января 2020 года ушел в аренду в турецкий "Ризеспор", получал официальную зарплату в 20 тыс. грн, а Виктор Цыганков - около 20 тыс.

Игрок сборной Словении Беньямин Вербичи получает официальную зарплату в 15 тыс. грн. При этом, ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 тыс. грн.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко получает не более 15 тыс. грн в месяц. Наибольшую официальную зарплату среди игроков имеет капитан команды Сергей Сидорчук - 21 тыс. грн.

В то же время, по информации источников ЭП, размер "черной" зарплаты в ведущих украинских футболистов "Динамо" составляет $ 50-60 тыс. в месяц.

  • Напомним, в октябре 2019 Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК" Динамо "Киев".
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