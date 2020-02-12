20 тыс. грн для лидеров: в сеть попала зарплатная ведомость "Динамо"

12 февраля, 2020, 14:14

В сеть попала зарплатная ведомость "Динамо", которая гласит, что киевский клуб может оптимизировать налоги

Ведомость с зарплатами игроков "Динамо" обнародовала "Экономическая правда" .

Зарплатная ведомость "Динамо" за декабрь 2019 года свидетельствует, что футболисты киевского клуба получают небольшие зарплаты.

В частности, один из бывших лидеров клуба Денис Гармаш, который в января 2020 года ушел в аренду в турецкий "Ризеспор", получал официальную зарплату в 20 тыс. грн, а Виктор Цыганков - около 20 тыс.

Игрок сборной Словении Беньямин Вербичи получает официальную зарплату в 15 тыс. грн. При этом, ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 тыс. грн.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко получает не более 15 тыс. грн в месяц. Наибольшую официальную зарплату среди игроков имеет капитан команды Сергей Сидорчук - 21 тыс. грн.

В то же время, по информации источников ЭП, размер "черной" зарплаты в ведущих украинских футболистов "Динамо" составляет $ 50-60 тыс. в месяц.