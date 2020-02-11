Зеленский уволил Лутковскую из гуманитарной подгруппы ТКГ и назначил вместо нее ветерана АТО

11 февраля, 2020, 17:11

Об этом говорится в указе №51 / 2020 года.

Зеленский уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ (7 марта 2014 -23 января 2015).

Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 г.).