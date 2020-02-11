Зеленский уволил Лутковскую из гуманитарной подгруппы ТКГ и назначил вместо нее ветерана АТО
11 февраля, 2020, 17:11
Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Об этом говорится в указе №51 / 2020 года.
Зеленский уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.
Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ (7 марта 2014 -23 января 2015).
Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 г.).
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