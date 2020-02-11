Зеленский поручил обеспечить молодежи с оккупированных территорий паспортизацию и содействие поступлению в вузы Украины

11 февраля, 2020, 22:53

Об этом сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, пока идет война на Донбассе, Россия активно выдает паспорта жителям оккупированных территорий, поэтому Украине необходимо бороться за своих граждан. Поэтому есть потребность в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной территории Украины", - заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украины.

В Кабинете министров до 1 марта должны представить конкретные предложения по программе.