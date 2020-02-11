Зеленский поручил обеспечить молодежи с оккупированных территорий паспортизацию и содействие поступлению в вузы Украины
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Зеленского, пока идет война на Донбассе, Россия активно выдает паспорта жителям оккупированных территорий, поэтому Украине необходимо бороться за своих граждан. Поэтому есть потребность в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.
"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной территории Украины", - заявил Зеленский.
Также президент подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.
Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украины.
В Кабинете министров до 1 марта должны представить конкретные предложения по программе.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-