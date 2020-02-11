Зеленский подписал закон о продлении реформы налоговой и таможенной служб
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.
Согласно ему, подписан закон должен ввести прозрачные и открытые подходы в деятельности налоговой и таможенной служб.
"Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортных операций", - сообщили в Офисе президента.
Также документом введут электронный документооборот в Государственной таможенной службе. Соответствующий закон Рада приняла 14 января.
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Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявил конкурс.
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8 мая Кабинет Министров назначил Сергея Верланов председателем Государственной налоговой службы на 5 лет.
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5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.
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