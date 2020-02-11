Зеленский подписал закон о продлении реформы налоговой и таможенной служб

11 февраля, 2020, 12:59

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

Согласно ему, подписан закон должен ввести прозрачные и открытые подходы в деятельности налоговой и таможенной служб.

"Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортных операций", - сообщили в Офисе президента.

Также документом введут электронный документооборот в Государственной таможенной службе. Соответствующий закон Рада приняла 14 января.