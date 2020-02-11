Зеленский анонсировал 10% ипотеки в сентябре 2020 года

11 февраля, 2020, 12:33

К сентябрю 2020 года ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает hromadske .

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная ", - сообщил Зеленский.

По словам президента, удешевление кредитов - один из приоритетов власти, который поможет развитию среднему классу и будет способствовать тому, что украинцы, выехавших на заработки за границу, начнут возвращаться назад.

Вместе со снижением ставок по ипотеке, президент предлагает менять налоговую систему для того, чтобы создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. В дальнейшем - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в Украину ", - добавил Зеленский.

Отметим, что сейчас средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей - 15-19% годовых. Ставки по ипотеке к началу 2020 г. составляют 18-25% годовых.