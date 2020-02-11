Занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого, - Зеленский о делах Майдана
11 февраля, 2020, 15:06
Президент Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях во время Революции Достоинства является самым сложным в стране
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многое убрали. Самая сложное дело, которое есть у нас в стране, - это Майдан", - сказал он
Зеленский отметил, что этими делами точно "занимаются все".
"Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - заявил он.
- В Национальное антикоррупционное бюро передали на дорасследование более 100 дел Майдана.
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