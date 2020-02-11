Занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого, - Зеленский о делах Майдана

11 февраля, 2020, 15:06

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многое убрали. Самая сложное дело, которое есть у нас в стране, - это Майдан", - сказал он

Зеленский отметил, что этими делами точно "занимаются все".

"Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - заявил он.