Законопроект о дезинформации доработают в течение двух месяцев, - Бородянский
Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в интервью РБК-Украина .
Бородянский ответил на вопрос, будет ли внесен до 28 февраля законопроект о дезинформации в Верховную Раду. Ранее сообщалось, что есть такие сроки подготовки документа.
"Не будет (внесен до 28 февраля - ред.). Мы сейчас пройдем всю критику. Думаю, нам нужно будет месяца два, чтобы пройти наработки. Потом посмотрим. Я бы хотел, чтобы за два месяца мы наработали тот проект, который: а) будет защищать; б) не будет возможности его использования другим способом, чем он запроектирован ", - пояснил министр.
Бородянский признал, что обсуждение этого законопроекту показало тотальное недоверие к институтам, что является большой проблемой для любого общества.
- Ранее Бородянский говорил, что уголовная ответственность за дезинформацию будет наступать после заключения ЕСПЧ и предусматривает только общественно-полезные работы.
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