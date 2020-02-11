Законопроект о дезинформации доработают в течение двух месяцев, - Бородянский

11 февраля, 2020, 08:47

Законопроект о дезинформации пока не будут вносить в Верховную Раду, а будут дорабатывать в течение двух месяцев

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в интервью РБК-Украина .

Бородянский ответил на вопрос, будет ли внесен до 28 февраля законопроект о дезинформации в Верховную Раду. Ранее сообщалось, что есть такие сроки подготовки документа.

"Не будет (внесен до 28 февраля - ред.). Мы сейчас пройдем всю критику. Думаю, нам нужно будет месяца два, чтобы пройти наработки. Потом посмотрим. Я бы хотел, чтобы за два месяца мы наработали тот проект, который: а) будет защищать; б) не будет возможности его использования другим способом, чем он запроектирован ", - пояснил министр.

Бородянский признал, что обсуждение этого законопроекту показало тотальное недоверие к институтам, что является большой проблемой для любого общества.