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Espreso.tvОбществоЗахваченные РФ возле Керченского пролива корабли до лета выйдут в море, - командующий ВМС Украины

Захваченные РФ возле Керченского пролива корабли до лета выйдут в море, - командующий ВМС Украины

До начала лета 2020 года возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины

Об этом заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, передает Радио Свобода .

По его словам, сейчас оформлены все документы на постановку их на ремонт.

"Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по поводу обстрела "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - сообщил Воронченко.

  • Напомним, 20 ноября 2019 г. буксир "Яны-Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вернулись в Очаков .
  • Баллистическая экспертиза подтвердила, что украинский катер "Бердянск" в ноябре 2018 г. обстреляли россияне.
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