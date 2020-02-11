Захваченные РФ возле Керченского пролива корабли до лета выйдут в море, - командующий ВМС Украины

11 февраля, 2020, 21:03

До начала лета 2020 года возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины

Об этом заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, передает Радио Свобода .

По его словам, сейчас оформлены все документы на постановку их на ремонт.

"Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по поводу обстрела "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - сообщил Воронченко.