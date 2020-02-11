Забирают квартиру: экс-чемпион мира будет судиться с Федерацией бокса Украины
Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.
Котельщик готов подать в суд на Федерацию бокса Украины, потому что его товарища лишат стипендии городского совета и отберут квартиру из-за перехода в профессиональный бокс.
"Руководство ФБУ во главе с Владимиром Продивусом никак не могут избавиться от наследия Советского Союза -" совка ". Свою" совковость "федерация демонстрирует с пугающей регулярностью. Это безосновательное желание контролировать профессиональный бокс в Украине. Я с юристами готовлю иск в суд на федерацию бокса . Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению ", - заявил Котельник.
Из-за перехода в профессионалы 27-летнему Виктору Выхристу придется отказаться от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Боксер получил от государства квартиру при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе, а также представлять Кременчуг на национальных и международных турнирах.
В ФБУ решили дисквалифицировать на 3 года Александра Ляхова и менеджера боксера - Андрея Котельника, который является бывшим чемпионом мира среди профессионалов в полусреднем весе (до 63,5 кг).
- 10 февраля стало известно, что в Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать квартиру у боксера Виктора Выхриста.
- Напомним, 29 января стало известно, что Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020.
- Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера Виктора Выхриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.
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