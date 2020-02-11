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Espreso.tvСпортЗабирают квартиру: экс-чемпион мира будет судиться с Федерацией бокса Украины

Забирают квартиру: экс-чемпион мира будет судиться с Федерацией бокса Украины


фото: klitschko-brothers.com
Менеджер украинского боксера Виктора Выхриста Андрей Котельник готов подать в суд на Федерацию бокса Украины

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Котельщик готов подать в суд на Федерацию бокса Украины, потому что его товарища лишат стипендии городского совета и отберут квартиру из-за перехода в профессиональный бокс.

"Руководство ФБУ во главе с Владимиром Продивусом никак не могут избавиться от наследия Советского Союза -" совка ". Свою" совковость "федерация демонстрирует с пугающей регулярностью. Это безосновательное желание контролировать профессиональный бокс в Украине. Я с юристами готовлю иск в суд на федерацию бокса . Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению ", - заявил Котельник.

Из-за перехода в профессионалы 27-летнему Виктору Выхристу придется отказаться от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Боксер получил от государства квартиру при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе, а также представлять Кременчуг на национальных и международных турнирах.

В ФБУ решили дисквалифицировать на 3 года Александра Ляхова и менеджера боксера - Андрея Котельника, который является бывшим чемпионом мира среди профессионалов в полусреднем весе (до 63,5 кг).

 

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