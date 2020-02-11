За январь в Украине осуществили почти на 7% больше полетов

11 февраля, 2020, 17:54

В течение января 2020 года Украэродвижение обеспечило 21 503 рейса, что на 6,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В целом количество транзитных полетов увеличилось на 14,3%, международных - на 2,8%, внутренних - на 1,5%.

По словам руководителя Украэродвижения Андрея Ярмака, количество полетов в воздушном пространстве Украины увеличивается, что является положительной тенденцией развития рынка.

В целом украинские авиакомпании выполнили 6579 рейсов, иностранные - 14924 рейса. Показатель иностранных авиакомпаний имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - больше на 13%, а отечественные авиакомпании выполнили на 5% меньше рейсов, чем в январе 2019 года.