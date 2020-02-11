За эпидсезон в Украине от гриппа умерли 27 человек
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.
С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.
С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.
В течение 6-й недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.
В прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.
"Помните, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с риском тяжелых осложнений и смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая может за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа". - напомнили в Центре.
В Центре предостерегли при первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 ° С и более, кашель, в отдельных случаях - рвота и диарея) обязательно обращайтесь к семейному врачу.
"Самолечение от гриппа может быть опасным для здоровья и жизни", - отметили в Центре.
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