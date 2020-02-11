За эпидсезон в Украине от гриппа умерли 27 человек

11 февраля, 2020, 17:40

По состоянию на 11 февраля от осложнений гриппа умерли 27 больных. За прошедшую неделю ОРВИ заболели более 260 тыс. человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.

С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.

В течение 6-й недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.

В прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

"Помните, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с риском тяжелых осложнений и смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая может за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа". - напомнили в Центре.

В Центре предостерегли при первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 ° С и более, кашель, в отдельных случаях - рвота и диарея) обязательно обращайтесь к семейному врачу.

"Самолечение от гриппа может быть опасным для здоровья и жизни", - отметили в Центре.