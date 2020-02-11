Wizz Air хочет летать между городами Украины

11 февраля, 2020, 14:51

Венгерская авиакомпания Wizz Air рассматривает вариант выполнения перелетов внутри Украины

Об этом на встрече с министром инфраструктуры Владиславом Криклием заявил гендиректор Wizz Air Джозеф Варади, передает пресс-служба министерства.

Криклий, в свою очередь, заявил, что Мининфраструктуры тоже хочет увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого уже подготовлен проект закона об отмене НДС для таких рейсов.

Также министр отметил, что увеличение доли лоукостеров на украинском рынке - одна из приоритетных задач для министерства.