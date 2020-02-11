Вице-президент Еврокомиссии: Если бы у меня был один день в кресле Путина, я бы вернула Крым Украине

11 февраля, 2020, 12:27

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что если бы могла возглавить Россию хотя бы на день, то вернула бы Крым Украине

Об этом она сказала в блиц-интервью партии Альянс либералов и демократов (ALDE).

Отвечая на вопрос, с каким политиком она гипотетически поменялась бы местами в день, Юрова сказала, что "переместилась бы в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина".

"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - сказала она.