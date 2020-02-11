 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВОЗ присвоила официальное название заболевания, вызванного коронавирусом из Китая

ВОЗ присвоила официальное название заболевания, вызванного коронавирусом из Китая


фото: reuters
Официальным названием болезни, которую вызывает новый коронавируса из Китая, стало Covid-19

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации .

"Теперь мы имеем официальное название болезни, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Произносится C-O-V-I-D дефис один девять - COVID-19" (сокращение от Corona Virus Desease - заболевание, вызванное короновирусом - ред).

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами.

"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на мероприятиях в в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID-19 ", - заявил он.

Напомним, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле . По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или в конце февраля, после чего произойдет снижение заболеваемости.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42638.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса нового типа.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать