11 февраля, 2020, 17:36

Официальным названием болезни, которую вызывает новый коронавируса из Китая, стало Covid-19

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации .

"Теперь мы имеем официальное название болезни, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Произносится C-O-V-I-D дефис один девять - COVID-19" (сокращение от Corona Virus Desease - заболевание, вызванное короновирусом - ред).

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами.

"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на мероприятиях в в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID-19 ", - заявил он.

Напомним, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле . По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или в конце февраля, после чего произойдет снижение заболеваемости.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42638.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса нового типа.