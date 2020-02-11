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Espreso.tvОбществоВключая премии: в Нафтогазе предлагают разделить $ 2,9 млрд от Газпрома между всеми украинцами

Включая премии: в Нафтогазе предлагают разделить $ 2,9 млрд от Газпрома между всеми украинцами


фото: glavcom
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от российского "Газпрома" $ 2,9 млрд за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами

Об этом Витренко написал на странице в Facebook добавив, что с соответствующим предложением обратился к руководству страны еще в середине января, но не получил ответа.

"Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных в первую очередь благодаря моей работе, распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится ", - написал он.

По его словам, речь идет о $ 2,9 млрд, полученные по решению арбитража, плюс $ 7,2 млрд - гарантированный доход от транзитного контракта с "Газпромом", что в целом составляет $ 10,1 млрд

"В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - "на расходы на энергоэффективность", - написал топ-менеджер НАК.

По его мнению, такие расходы не всегда в приоритете, а так украинские семьи иметь на это целевые средства. В качестве примера он предложил раздавать сертификаты, которые украинцы могут обменять на товары в специальном электронном магазине, который будет торговать исключительно товарами для повышения уровня энергоэффективности. Такими товарами могут быть материалы для утепления помещений, новые бойлеры с высоким КПД и тому подобное.

"Для практической реализации этой инициативы понадобятся законодательные изменения, в частности, об освобождении от налогообложения соответствующих доходов" Нафтогаза "и моей премии, которая идет на выплату этих денег людям, и доходов простых украинцев, которые получают эти деньги", - написал он.

 

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