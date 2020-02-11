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Espreso.tvОбществоВ украинском Facebook более 200 тысяч активных ботов, - Оксана Мороз

В украинском Facebook более 200 тысяч активных ботов, - Оксана Мороз

В Украине более 100 компаний, которые создают и ведут ботофермы в Facebook. Они управляют 200 тысячами ботов (искусственными аккаунтами), которые распространяют нужную для информационных кампаний информацию

Об этом в эфире телеканала Еспресо рассказала основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз.

"Эти 200 тысяч - активные фейковые аккаунты. Но существует много различных бирж, которые создают и продают ботов нерегулярно", - добавила она.

По словам Мороз, существует три типа ботов.

"Первый. 60% ботов - это аккаунты, у которых есть только кавер и аватарка (они часто одинаковы). У такого типа обычно в ленте нет никакой активности. Ни постов, ни репостов. Это боты самого худшего качества.

Второй. Боты, у которых в ленте уже есть публикации. Но с этими сообщениями нет никакого взаимодействия (лайков, репостов, комментариев). Это определенный сигнал. Если у аккаунта есть определенное количество друзей (даже до 100), но на его сообщения вообще никто не реагирует, хотя бы ругательствами, то этот аккаунт вероятно ненастоящий.

Третий. 10% ботов - немного получше аккаунты. У них есть 2-3 собственных поста, но в основном в ленте преимущественно репосты чужих сообщений. Часто эти репосты - контент по поводу одного политика ", - рассказала експертка.

"Есть небольшая категория качественных ботов, которые похожи на аккаунт живого человека. Не профессионалу их трудно определить, но этого и не требуется. Достаточно идентифицировать ботов типа 1-3, чтобы задуматься над тем, что пост раскачивают искусственные аккаунты ", - добавила Оксана Мороз.

По ее словам, ни один из украинских крупных политиков не обходится без работы с ботами в соцсетях. Чтобы их распознать, нужно посмотреть, кто лайкает сообщения этих политиков. Даже простой анализ на 10 минут поможет определить ботов под постом.

 
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