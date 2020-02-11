В Украине уменьшат плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет
Об этом сообщает РБК-Украина .
Как отметил глава комиссии Валерий Тарасюк, после общественного обсуждения постановление примут в марте.
Проектом изменений предусматривается, что для нового бытового потребителя или при отсутствии потребления природного газа в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность определяется оператором ГРМ на уровне:
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39 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;
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126 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
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314 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.
Для тех потребителей, которые потребляли газ, летняя заказанная мощность определяется оператором ГРМ исходя из фактического объема потребления за прошлый год. В то же время эти объемы не могут быть меньше, чем для тех, кто газ не потреблял. То есть минимальные объемы - 39 куб. м для плиты, 126 куб. м - для подогрева воды, 314 куб. м - для отопления.
Отметим, плата за распределение газа установлена облгазами в среднем на уровне 1,20-1,30 грн в год. Таким образом, владелец пустой квартиры заплатит около 50 грн в год, а владелец пустого дома - около 400 грн.
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