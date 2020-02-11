 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине уменьшат плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет

В Украине уменьшат плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет


фото: inosmi
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем

Об этом сообщает РБК-Украина .

Как отметил глава  комиссии Валерий Тарасюк, после общественного обсуждения постановление примут в марте.

Проектом изменений предусматривается, что для нового бытового потребителя или при отсутствии потребления природного газа в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность определяется оператором ГРМ на уровне:

  • 39 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

  • 126 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

  • 314 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Для тех потребителей, которые потребляли газ, летняя заказанная мощность определяется оператором ГРМ исходя из фактического объема потребления за прошлый год. В то же время эти объемы не могут быть меньше, чем для тех, кто газ не потреблял. То есть минимальные объемы - 39 куб. м для плиты, 126 куб. м - для подогрева воды, 314 куб. м - для отопления.

Отметим, плата за распределение газа установлена облгазами в среднем на уровне 1,20-1,30 грн в год. Таким образом, владелец пустой квартиры заплатит около 50 грн в год, а владелец пустого дома - около 400 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать