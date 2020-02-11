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Espreso.tvОбществоВ сериале от HBO "Паразиты" может сыграть актер, известный по роли Халка

В сериале от HBO "Паразиты" может сыграть актер, известный по роли Халка

Режиссер Пон Джун-Хо и канал HBO хотят видеть актера Марка Руффало, известного по роли Халка, в новой телеадаптации "Паразитов"

Об этом сообщает Collider .

"Было бы замечательно. Пон замечательный, люблю его. Он произнес на Оскаре прекрасную речь, снял замечательный фильм, и я бы с радостью сыграл в сериале. Пока ничего не решено, но я бы принял участие. Было бы здорово", - прокомментировал слухи Руффало.

Пока только ведутся переговоры, но корейский режиссер уже общался с актером. Канал HBO не подтвердил информацию заявил, что производство находится на ранней стадии, поэтому говорить о чем-то с уверенностью рано.

Также не раскрывается возможная роль Марка Руффало.

  • Напомним, главную награду "Оскар" впервые выиграл корейский фильм " Паразиты ".
 
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