В сериале от HBO "Паразиты" может сыграть актер, известный по роли Халка

11 февраля, 2020, 11:31

Режиссер Пон Джун-Хо и канал HBO хотят видеть актера Марка Руффало, известного по роли Халка, в новой телеадаптации "Паразитов"

Об этом сообщает Collider .

"Было бы замечательно. Пон замечательный, люблю его. Он произнес на Оскаре прекрасную речь, снял замечательный фильм, и я бы с радостью сыграл в сериале. Пока ничего не решено, но я бы принял участие. Было бы здорово", - прокомментировал слухи Руффало.