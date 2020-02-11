В РФ супругов обвинили в госизмене за публикацию видеосъемки собственной свадьбы

11 февраля, 2020, 21:39

Российская ФСБ завершила расследование дела двух жителей Калининграда, которых обвинили в государственной измене, поскольку они раскрыли личность ее действующего сотрудника

Об этом сообщает Радио Свобода .

Видео кадров со свадьбы, на котором был сотрудник, попало в социальные сети.

Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонеца арестовали в июле 2018 года. Супругов обвиняют в том, что видео и фотографии с их свадьбы, которую они провели в апреле 2015 года, попали к спецслужбам Латвии. Там смогли узнать действующего сотрудника ФСБ. Среди гостей на свадьбе были родственники невесты, которые живут в Литве.

Разоблаченный сотрудник занимается контрразведкой и имел уважение у начальства.

Родственники обвиняемых утверждают, что контрразведчик является бывшим однокурсником Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позже эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.

Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели.

Женщина с июля 2018 г. содержится в СИЗО «Лефортово» в Москве. До ареста Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, который организовывал совместные с балтийскими странами мероприятия.

Антонец в 2015-2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, а непосредственно перед арестом - в юридической фирме в Москве.

Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.